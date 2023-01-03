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НовостиОбщество3 января 2023 9:25

Лотерейный миллиардер. Организаторы новогоднего розыгрыша рассказали, есть ли победители из Мурманской области

Новогодний миллиард ушел из Мурманской области
Есения ДОБРОНРАВОВА
Новогодним миллиардером стал житель Нижнего Новгорода.

Новогодним миллиардером стал житель Нижнего Новгорода.

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

1 января состоялась лотерея «Новогодний миллиард».

- В стране появился второй лотерейный миллиардер. Им стал участник из Нижнего Новгорода. Также было разыграно 100 призов по миллиону. Появилось 75 лотерейных миллионеров из разных регионов страны, - сообщили организаторы розыгрыша.

Пока не сообщается, есть ли победители из Мурманской области.

Напомним: в 2022 году житель Заполярья выиграл в лотерею квартиру за 4 миллиона рублей. Еще один мурманчанин стал богаче на 14,5 миллиона рублей. В 2021 году жители Мурманской области выиграли в лотереях 31 миллион рублей за год.

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