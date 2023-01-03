Лотерейный миллиардер. Организаторы новогоднего розыгрыша рассказали, есть ли победители из Мурманской области

Новогодним миллиардером стал житель Нижнего Новгорода.
Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
1 января состоялась лотерея «Новогодний миллиард».
- В стране появился второй лотерейный миллиардер. Им стал участник из Нижнего Новгорода. Также было разыграно 100 призов по миллиону. Появилось 75 лотерейных миллионеров из разных регионов страны, - сообщили организаторы розыгрыша.
Пока не сообщается, есть ли победители из Мурманской области.
Напомним: в 2022 году житель Заполярья выиграл в лотерею квартиру за 4 миллиона рублей. Еще один мурманчанин стал богаче на 14,5 миллиона рублей. В 2021 году жители Мурманской области выиграли в лотереях 31 миллион рублей за год.
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