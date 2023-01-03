Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
-15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 января 2023 9:12

«Не в первый раз». Водителям рассказали, где в Мурманской области есть риск аварии из-за неосторожного лося

В Мурманской области лось едва не выбежал на дорогу перед машиной
Ника СВЕТЛОВА
Жителей Мурманской области предупреждают о выбегающих на дорогу лосях.

Жителей Мурманской области предупреждают о выбегающих на дорогу лосях.

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Мурманской области едва не случилась авария из-за лося, который почти выбежал на дорогу перед машиной.

- В районе Лопарской выбежал лось. Уже не первый раз перебегает там дорогу в неположенном месте. Будьте осторожны, - сообщил в паблике «Мурманск ДТП ЧП» (18+) профессиональный гид, председатель ассоциации «Арктический гиды» Владимир Онацкий.

Напомним: лосей также замечали на дороге Ревда-Оленегорск.

​ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru