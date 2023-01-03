«Не в первый раз». Водителям рассказали, где в Мурманской области есть риск аварии из-за неосторожного лося

Жителей Мурманской области предупреждают о выбегающих на дорогу лосях. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Мурманской области едва не случилась авария из-за лося, который почти выбежал на дорогу перед машиной.

- В районе Лопарской выбежал лось. Уже не первый раз перебегает там дорогу в неположенном месте. Будьте осторожны, - сообщил в паблике «Мурманск ДТП ЧП» (18+) профессиональный гид, председатель ассоциации «Арктический гиды» Владимир Онацкий.

Напомним: лосей также замечали на дороге Ревда-Оленегорск.

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