Поезд Деда Мороза пробудет в Мурманске всего день. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Утром 3 января в Мурманск прибыл поезд Деда Мороза. На перроне железнодорожного вокзала его встречали с оркестром и интерактивной программой.

Состав пробудет в столице Заполярья только до 17.00, а потом снова отправится в путь. Всего в нем 19 вагонов, часть из которых будет бесплатная для посещения. Также есть платные площадки, включающие встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой. Но билеты на них уже раскуплены.

Напомним: 4 января в 12.00 в Мурманске откроется ежегодный конкурс «Лыжня зовет». Местом его проведения неизменно становится КП-2 «Снежинка». Чтобы северяне могли добраться до нее, в Мурманске будет курсировать автобус.

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