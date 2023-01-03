С 1 января врачи районных больниц в Мурманской области будут получать надбавки до 18,5 тысячи рублей

Медработники с 1 января будут получать дополнительную надбавку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 января 2023 года медработники первичного звена здравоохранения и скорых будут получать дополнительные выплаты. Размер составит от 4 до 18,5 тысячи рублей в месяц.

Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, самая большая надбавка будет у врачей центральных и районных больниц -18,5 тысячи рублей, у врачей первичного звена — 14,5 тысячи рублей, врачей скорой медпомощи — 11,5 тысячи рублей. Фельдшеры и медсестры скорой помощи будут получать по 7 тысяч рублей, средний медперсонал первичного звена - 6,5 тысячи рублей, средний медперсонал центральных и районных больниц - 8 тысяч рублей, младший — 4 тысячи рублей.

Напомним: в конце 2022 года Мурманская областная Дума приняла два важных законопроекта о поддержке медработников.

Так, ординаторам и студентам медвузов поднимут стипендии в два раза, а также будут компенсировать проезд к месту практики и аренду жилья на время такого обучения. Помимо этого компенсировать аренду жилья будут врачам и фельдшерам дефицитных специальностей, которых не хватает в конкретных муниципалитетах. Им вернут до 20 тысяч рублей при съеме квартиры в Мурманске и до 15 тысяч рублей - в области.

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