4 января в Мурманске откроется конкурс «Лыжня зовет»

4 января северян ждут на праздник на КП-2 в Мурманске. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

4 января в 12.00 в Мурманске откроется ежегодный конкурс «Лыжня зовет». Местом его проведения неизменно становится КП-2 «Снежинка». Чтобы северяне могли добраться до нее, в Мурманске будет курсировать автобус.

- В программе праздника - парад участников конкурса, шоу Дедов Морозов, выступление творческих коллективов, игры, конкурсы, веселые старты. Конкурс проводится с января по апрель по средам, субботам, воскресеньям и праздничным дням. Главная задача спортсменов – пройти наибольшее количество километров на лыжах и зафиксировать результаты каждого выхода на трассу в специальном дневнике учета, - сообщили в администрации Мурманска.

24 декабря в Мурманске на «Снежинке» открыли уникальный каток - впервые площадку для катания сделали на естественном водоеме Ивановом ручье. Кататься на нем можно бесплатно, но пока коньков пока нет, надо приходить со своим снаряжением.

Напомним: перед Новым годом праздничное настроение у сотен человек в Мурманске было подпорчено. Порядка 120 юных воспитанников спортивной школы олимпийского резерва остались без льда для тренировок, который обычно делали на стадионе Профсоюзов.

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