В Печенгском округе после ДТП госпитализировали водителя Hyundai

Спасатели и пожарные занимались обеспечением безопасности на месте ДТП. Фото: vk.com/szrpso

1 января в Печенгском округе произошло ДТП с пострадавшим. На 1414 километре автодороги Р-21 «Кола» столкнулись автомобили Kia и Hyundai.

Как сообщили «КП»-Мурманск» в пресс-службе УГИБДД региона, водителя Hyundai госпитализировали.

Спасатели и пожарные занимались обеспечением безопасности на месте ДТП, отключением АКБ, стабилизации транспорта.

Напомним: в Мурманске спасатель помог девочке, которую сбила машина.

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