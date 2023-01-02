В Печенгском округе после ДТП госпитализировали водителя Hyundai

Спасатели и пожарные занимались обеспечением безопасности на месте ДТП. Фото: vk.com/szrpso
1 января в Печенгском округе произошло ДТП с пострадавшим. На 1414 километре автодороги Р-21 «Кола» столкнулись автомобили Kia и Hyundai.
Как сообщили «КП»-Мурманск» в пресс-службе УГИБДД региона, водителя Hyundai госпитализировали.
Спасатели и пожарные занимались обеспечением безопасности на месте ДТП, отключением АКБ, стабилизации транспорта.
Напомним: в Мурманске спасатель помог девочке, которую сбила машина.
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