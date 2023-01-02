В Мурманской области похолодает до -20

В Мурманской области похолодает. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Со 2 января Мурманская область находится в малоградиентном барическом поле. Из-за него в регионе поменяется погода: станет меньше снегопадов и похолодает. В отдельных районах столбик термометра опустится до -20.

- 2 января будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха -7-12°, - сообщили в гидрометцентре Мурманской области.

Напомним: этой зимой Мурманскую область атаковали сразу три болезни: коронавирус, сезонные ОРВИ и грипп (в том числе свиной). Если до Нового года наблюдался рост заболевших гриппом, то сейчас ситуация стабилизируется.

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