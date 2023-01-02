«Не нравится Сочи - поехали в Териберку». Харламов и Федункив пошутили про отдых в Мурманской области

Териберка - одно из самых популярных мест в Мурманской области у туристов.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В одном из выпусков Comedy Club на ТНТ прозвучала шутка про Мурманскую область.
Гарик Харламов и Марина Федункив сыграли семейную пару, в которой муж ворчит из-за отдыха на юге.
- Не нравится Сочи - поехали в Териберку. Сереж, это такое волшебное место под Мурманском. Там «Левиафан» снимался, - говорит Федункив.
К слову, на эти новогодние праздники Мурманская область может обновить свой же рекорд по числу туристов.
«КП»-Мурманск» подготовила путеводитель, что можно сделать в местах Заполярья, которые вошли в топ-5 самых популярных в регионе.
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