Сотрудники Мурманскстата оживили известные картины

Сотрудники Мурманскстата попробовали повторить известные картины, кадры из фильмов и мультфильмов, и это у них получилось! Фото: vk.com/murmanskstat

В год начала пандемии в разных странах стал популярен флешмоб, когда люди копировали сюжеты известных картин. Спустя годы это культурное развлечение не теряет актуальности. Так, к нему присоединились сотрудники Мурманскстата со своими родными.

Рамки были расширены: надо было дома или на рабочем месте максимально точно воспроизвести картину, кадр из мультфильма или фильма. Со своей задачей все участники справились прекрасно.

- Яркой получилась кустодиевская «Купчиха за чаем» в исполнении Вероники Каминской. Точное попадание в образ «Жанны Эбютерн» – у Ольги Гладышевой в картине итальянского художника Амадео Модильяни, немного грустной получилась «Неизвестная» русского художника Ивана Крамского в исполнении Яны Дегтярёвой. Творчески к конкурсу подошли сотрудники отдела информационных ресурсов и технологий и представили бурлаков известной картины Ильи Репина. В индивидуальном зачёте специалист этого же отдела Михаил Козин представил античного дискобола, а Григорий Панёв примерил на себя роль злодея Торранса, сыгранную Джеком Николсоном в фильме «Сияние», - рассказали в Мурманскстате.

Посмотреть все работы можно здесь.

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