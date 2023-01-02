В Апатитах пиротехнику запустили прямо из окна жилого дома

Северяне едва не устроили пожар в своем доме. Фото: Мария ЛЕНЦ

Несмотря на то, что северян накануне праздников не раз предупреждали о важности аккуратного обращения с пиротехникой, некоторые создают опасные ситуации, которые могут завершиться пожаром.

Так, в Апатитах сняли на видео, как из окна жилого дома запускают пиротехнику, судя по всему - из ракетницы. Запись опубликовал Telegram-канал «Срочно! Мурманск».

Напомним: вечером 31 декабря в Мурманске едва не случилась беда. На улице Фадеев Ручей мужчина неудачно запустил фейерверк, залпы которого полетели прямо в жилой дом.

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