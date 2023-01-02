«Боятся не только дети, но и взрослые». Жители одного из домов в Мурманске живут в вечном кошмаре

Опасный сосед не дает жизни остальным жильцам дома, делает в подъезде закладки и портит общедомовое имущество. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В редакцию «КП»-Мурманск» обратились жильцы первого подъезда дома №10 корпус 2 на улице Ломоносова в Мурманске. Уже долгий срок жизнь им портит опасный сосед, злоупотребляющий запрещенными веществами.

- Он делает закладки в нашем подъезде, поэтому к нам ходят другие наркоманы. Наш сосед ведет себя очень агрессивно, когда он по чем-то, то врывается в тамбуры, кричит «Всех порешу!», матерится. Его боятся не только дети, но и взрослые. Он портит общедомовое имущество, недавно вырвал электрощиток. Дома он выращивает наркотические растения. Мы все как заложники, не знаем, как найти на него управу, надежда только на общественный резонанс, - рассказала «КП» жительница дома с неблагополучным соседом.

Как сообщили нашей редакции в УМВД по Мурманской области, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Так что если суд приговорит его к реальному сроку, то северяне смогут хотя бы на несколько лет вздохнуть свободно.

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