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НовостиОбщество2 января 2023 10:04

«Мы смотрели, как залпы летят в окна и на лоджии». Житель Мурманска обстрелял фейерверком жилой дом

Житель Мурманска обстрелял фейерверком жилой дом
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Мурманчанин чуть не устроил соседям пожар под бой курантов.

Мурманчанин чуть не устроил соседям пожар под бой курантов.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Вечером 31 декабря в Мурманске едва не случилась беда. На улице Фадеев Ручей мужчина неудачно запустил фейерверк, залпы которого полетели прямо в жилой дом.

- Как мы поняли, он установил пиротехнику рядом с магазином, который находится в одном из домов. И сделал это неудачно, потому что фактически обстрелял другой жилой дом - Фадеев Ручей, 53: залпы летели прямо в окна и балконы. Испугавшись последствий, мужчина убежал, а ведь из-за него мог начаться пожар, так как искры прилетали прямо в окна и на лоджии. К счастью, обошлось, - рассказала «КП»-Мурманск» мурманчанка Ольга, которая стала свидетельницей опасного поступка соседа.

Напомним: в Мурманске ограничили использование пиротехники на Новый год и Рождество. Так, запускать ее нельзя на детских и спортивных площадках, на лоджиях, балконах и вблизи жилых домов.

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