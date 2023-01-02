«Мы смотрели, как залпы летят в окна и на лоджии». Житель Мурманска обстрелял фейерверком жилой дом

Мурманчанин чуть не устроил соседям пожар под бой курантов.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Вечером 31 декабря в Мурманске едва не случилась беда. На улице Фадеев Ручей мужчина неудачно запустил фейерверк, залпы которого полетели прямо в жилой дом.
- Как мы поняли, он установил пиротехнику рядом с магазином, который находится в одном из домов. И сделал это неудачно, потому что фактически обстрелял другой жилой дом - Фадеев Ручей, 53: залпы летели прямо в окна и балконы. Испугавшись последствий, мужчина убежал, а ведь из-за него мог начаться пожар, так как искры прилетали прямо в окна и на лоджии. К счастью, обошлось, - рассказала «КП»-Мурманск» мурманчанка Ольга, которая стала свидетельницей опасного поступка соседа.
Напомним: в Мурманске ограничили использование пиротехники на Новый год и Рождество. Так, запускать ее нельзя на детских и спортивных площадках, на лоджиях, балконах и вблизи жилых домов.
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