В Мурманске пройдет виниловый марафон

Северян ждет вечер виниловой музыки. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

4 января северяне могут принять участие в «Виниловом марафоне», который поможет продлить новогоднее настроение или создать его, если оно так пока и не появилось.

- Во время марафона гости послушают любимые новогодние композиции и поп-хиты прошлого, узнают новое о любимых исполнителях и просто проведут время в окружении прекрасной музыки, - обещают организаторы мероприятия.

Любителей винила ждут в 15.00 в Центре современного искусства на Софьи Перовской, 21а.

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