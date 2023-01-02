В 2023 году доходы бюджета Мурманской области составят 107 миллирадов рублей

Бюджет Мурманской области на 2023 год будет дефицитным. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В декабре 2022 года Мурманская областная Дума утвердила главный финансовый документ региона - бюджет на 2023 год и плановый период 2024-2025.

Доходы бюджета составят 106 миллиардов рублей, расходы - 118,7 миллиарда, дефицит при этом будет почти 10%.

— Бюджет сохранил социальную направленность. Сохраняются все социальные обязательства и принимаются новые меры поддержки граждан, продолжаются строиться и реконструироваться детские сады и школы, - рассказал спикер облдумы Сергей Дубовой.

Напомним: также был принят бюджет Мурманска. Доходы запланированы на уровне 22,5 миллиарда рублей, расходы - 23,5 миллиарда.

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