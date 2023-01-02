Правительство РФ выделит 5 миллиардов рублей на строительство транспортной развязки в Мурманске

К проекту развязки в Мурманске приступят в 2023 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство РФ выделит 5 миллиардов рублей на строительство развязки на 19 километре Восточно-Объездной дороги.

Перечисление будет идти несколькими траншами, начиная с 2023 года: сначала 100 миллионов рублей, потом 200, затем остальная сумма. Это нужно будет для создания проектной документации и подготовки к строительству, а после активной фазы работ. Их завершение запланировано на 2025 год.

Напомним: в администрации Мурманска представили перечень дорожных участков, которые в 2023 году отремонтируют при поддержке национального проекта «Безопасные качественные дороги». Всего 20 участков общей протяженностью 14 километров.

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