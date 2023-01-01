В Мурманской области первым в 2023 году появился на свет мальчик из Кировска

Губернатор поздравил счастливых родителей. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Мурманской области первый появился на свет в новогоднюю ночь мальчик из Кировска. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис.

- Малыш родился в 2.45 1 января, весит 4550 граммов, - отметил глава региона. Он поздравил счастливых родителей и пожелал здоровья всем детям Севера.

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