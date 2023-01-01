В Мурманской области в новогоднюю ночь гуляли у праздничных елок 17 тысяч человек

Фото: gov-murman.ru/

17 тысяч жителей и гостей Мурманской области гуляли на новогодних мероприятиях у праздничных елок в главную ночь года. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Общественную безопасность на улицах обеспечивали сотрудники полиции и Росгвардии, работники частных охранных организаций, члены добровольных народных дружин, представители казачества.

В ведомстве отметили, что нарушений общественного порядка допущено не было.

Напомним: жителям Мурманской области рассказали, куда звонить при прорыве трубы в новогодние праздники. На длинных выходных будут работать аварийно-диспетчерские службы.

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