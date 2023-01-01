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НовостиЗдоровье1 января 2023 13:22

За последнюю неделю 2022 года в Мурманской области 121 человек заразился коронавирусом

Больше всего заболевших приходится на Мурманск
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Зарегистрирован 121 новый случай заболевания CoViD-19.

Зарегистрирован 121 новый случай заболевания CoViD-19.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Оперштаб Мурманской области опубликовал данные о заболеваемости коронавирусом за неделю с 25 по 31 декабря.

- Зарегистрирован 121 новый случай заболевания CoViD-19. Общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией составляет 145 574, - сообщили в оперштабе региона.

Больше всего новых заболевших традиционно приходится на Мурманск - 75.

На Белокаменку приходится 2576 от общего числа.

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