Губернатор Андрей Чибис поздравил жителей Мурманской области с Новым годом

Губернатор пожелал всем счастья и любви в новом 2023 году. Фото: скрин видео @andrey_chibis
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поздравил северян с наступающим Новым годом. Глава региона отметил, что уходящий 2022-й стал серьезным вызовом для нашей страны, народа, экономики.
- Год показал, что вместе мы можем преодолеть любые трудности, если мы по-настоящему верим в свою Отчизну, в своих людей, и бережем их. Особые слова благодарности и поздравления – нашим бойцам, которые встретят этот год на передовой. И, конечно, их любящим семьям, которые ждут их дома с победой, - отметил глава региона.
Губернатор пожелал всем счастья и любви в новом 2023 году.
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