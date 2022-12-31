Губернатор Андрей Чибис поздравил жителей Мурманской области с Новым годом

Губернатор пожелал всем счастья и любви в новом 2023 году. Фото: скрин видео @andrey_chibis

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поздравил северян с наступающим Новым годом. Глава региона отметил, что уходящий 2022-й стал серьезным вызовом для нашей страны, народа, экономики.

- Год показал, что вместе мы можем преодолеть любые трудности, если мы по-настоящему верим в свою Отчизну, в своих людей, и бережем их. Особые слова благодарности и поздравления – нашим бойцам, которые встретят этот год на передовой. И, конечно, их любящим семьям, которые ждут их дома с победой, - отметил глава региона.

Губернатор пожелал всем счастья и любви в новом 2023 году.

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