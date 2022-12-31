Жителей Мурманской области предупреждают о метели 1 января

Стоит соблюдать осторожность на улице, водителям воздержаться от дальних поездок на личном авто.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В МЧС региона предупреждают жителей Мурманской области о непогоде 1 января.
По информации мурманского гидрометцентра, ночью и днем на юге Заполярья и в центральных районах местами ожидается сильный снег, в порывах сильный ветер, метель. В отдельных районах гололед.
Стоит соблюдать осторожность на улице, водителям воздержаться от дальних поездок на личном авто, соблюдать ППД и учитывать погодные условия.
Напомним: главный синоптик мурманского гидрометцентра рассказала о погоде в новогоднюю ночь.
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