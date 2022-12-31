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НовостиОбщество31 декабря 2022 11:21

Жителей Мурманской области предупреждают о метели 1 января

Местами ожидаются сильные снегопады
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Стоит соблюдать осторожность на улице, водителям воздержаться от дальних поездок на личном авто.

Стоит соблюдать осторожность на улице, водителям воздержаться от дальних поездок на личном авто.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В МЧС региона предупреждают жителей Мурманской области о непогоде 1 января.

По информации мурманского гидрометцентра, ночью и днем на юге Заполярья и в центральных районах местами ожидается сильный снег, в порывах сильный ветер, метель. В отдельных районах гололед.

Стоит соблюдать осторожность на улице, водителям воздержаться от дальних поездок на личном авто, соблюдать ППД и учитывать погодные условия.

Напомним: главный синоптик мурманского гидрометцентра рассказала о погоде в новогоднюю ночь.

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