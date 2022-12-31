При пожаре в квартире в Ловозере погибла 62-летняя женщина

Причины возгорания устанавливаются. Фото: vk.com/murman01

Утром 31 декабря в Ловозере на улице Пионерской, 6 вспыхнула квартира. На месте происшествия работали огнеборцы.

- В 07.50 пожар потушили. В двухкомнатной квартире на четвертом таже дома сгорел диван, выгорел пол на площади 4 квадратных метра. Для вскрытия дверей использовался мехинструмент, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

При пожаре погибла 62-летняя женщина. Причины возгорания устанавливаются.

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