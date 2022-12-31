В Североморск-3 завершилось строительство модульной амбулатории

Теперь приступают к оснащению медучреждения современным медицинским оборудованием. Фото: правительство МО

В Североморск-3 завершили монтаж модульной амбулатории. Как сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, теперь рабочие приступают к оснащению медучреждения современным медицинским оборудованием.

- С февраля первичную медпомощь в поселке в новых условиях будут получать порядка 1600 взрослых и более 800 детей, - отметил глава региона.

Напомним: 9 января 2023 года в Мурманске откроется новый детский сад на 80 мест.

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