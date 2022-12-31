94 школьника из Мурманска вернулись с Кремлевской елки в Москве

Юные мурманчане провели в Москве пять дней. Фото: администрация Мурманск

22 декабря школьники из Мурманска отправились в особенное путешествие - их ждет волшебный праздник в Государственном Кремлевском дворце. Ребята уехали в Москву на новогоднюю елку, где получили подарки от Деда Мороза.

Всего таким образом отметили 94 ребенка, которые отличились в учебе, спорте, участием в гражданско-патриотических мероприятиях.

- Юные мурманчане провели в Москве 5 дней. За это время школьники познакомились с историей столицы нашей Родины, посетили музеи, выставки, цирк, побывали на Кремлевской Елке. Сегодня ребят на железнодорожном вокзале встретили родители и педагоги, - сообщили в администрации города.

Сейчас ребята уже вернулись домой.

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