Водители рассказали, чем опасен участок федеральной трассы «Кола», где произошло ДТП с тремя погибшими детьми

ДТП под Полярными Зорями унесло жизни троих детей. Фото: vk.com/kandaone

Днем 30 декабря на 1201 километре федеральной трассы «Кола» в Мурманской области случилась смертельная авария. Рядом с Полярными Зорями водитель Volkswagen Transporter пошел на обгон, не справился с управлением и вылетел на полосу для встречного движения, где столкнулся со Scania. Погибли три ребенка, пострадали двое взрослых.

Северяне вспомнили, что 21 января 2021 года на этом же участке произошла страшная авария с четырьмя погибшими. Тогда Volkswagen влетел в грузовик, авария произошла на опасном участке дороги в метель.

- Помним то страшное ДТП. Там часто ЧП происходят. Пора задуматься, а почему именно там на 1201 километре? Ответ очень прост: зимой происходит накат колеи. Дорожным службам надо постоянно до асфальта содержать это место отворотки на Ковдор, иначе будут повторятся подобные ДТП 100%, - написала в паблике «Аноним» (18+) Алина Жукас.

Также водители выделяют еще два фактора, из-за которых на данном участке опасно ездить. Первый - реагенты, из-за которых, по мнению северян, образуется ледяная корка, с которой не справляется даже шипованная резина.

- Я считаю, что в гибели детей виноваты лица, установившие для разделения двух полос красные столбики. На них нет светоотражающих элементов, и они препятствуют очистке трассы! Там, где стоят эти столбики, был слой снега и грязи примерно в полметра!!! Микроавтобус зацепил эту кучу снега, и его понесло на встречную полосу, где ехала фура! - написал в паблике «Кандалакша онлайн» (18+) Александр Заполицын.

Северян просят быть осторожнее во время дальних поездок.

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