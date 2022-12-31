«Я сделал то, чему меня учили». В Мурманске спасатель помог девочке, которую сбила машина

Водитель Great Wall сбил пешехода на Кольском проспекте, 80. Фото: @groupmurmansk

Днем 30 декабря в Мурманске произошло ДТП у Ледового озера. Great Wall сбил девочку-подростка, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

Пока на место аварии ехала «скорая помощь», помощь пострадавшей оказывал профессиональный спасатель - сержант внутренней службы Сергей Гуляев, который служит пожарным в специальной пожарно-спасательной части №11 Специального управления ФПС №48 МЧС России.

- Я сделал то, что должен был сделать, то, чему меня обучали и продолжают обучать мои начальники! Увидел, что требуется помощь, и оказал ее, а затем передал пострадавшую карете скорой помощи! У девочки очень серьезные травмы. Дай Бог ей здоровья, и пусть скорее поправляется! - рассказал Сергей Гуляев специальному управлению ФПС №48 МЧС России.

Напомним: днем 30 декабря на 1201 километре федеральной трассы «Кола» в Мурманской области случилась смертельная авария. Рядом с Полярными Зорями столкнулись легковой автомобиль и фура. Погибли три ребенка, пострадали двое взрослых.

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