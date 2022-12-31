Почта России составила график работы отделений на длинные выходные. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Почта России опубликовала график работы своих отделений на январских праздничных днях в 2023 году.

Так, 1, 2 и 7 января - выходные дни, отделения будут закрыты.

31 декабря график работы сокращен на час. С 3 по 9 января (за исключением Рождества) все отделения будут работать по привычном графику.

- Доставка пенсий через отделения почтовой связи в январе 2023 года будет осуществляться с 3 января в соответствии установленным графиком доставки пенсий и с учетом режима работы отделений почтовой связи, - сообщили в Мурманском отделении Почты России.

Напомним: минздрав опубликовал график работы поликлиник Мурманска на новогодних праздниках.

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