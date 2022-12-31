По дороге в аэропорт «Мурманск» сгорел грузовик

Грузовик сгорел почти полностью. Фото: МЧС по Мурманской области

В ночь с 30 на 31 декабря пожарные работали в районе седьмого километра автодороги к аэропорту «Мурманск». Здесь в 3.06 загорелся грузовик.

- Огнем повреждены моторный отсек и салон автомобиля на площади 4 квадратных метра, передние колеса и запаска на площади 0,5 квадратных метра, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Спустя 40 минут пожар ликвидировали.

Напомним: ранее в Мурманске тушили базу отдыха «Кречет», что находится на Восточно-объездной дороге.

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