Северяне рискуют провалиться в могилу на кладбище в Заполярном

На кладбище в Заполярном обнаружили опасную яму. Фото: vk.com/murmanskgroup

Жители Заполярного сообщают, что на местном кладбище может быть небезопасно.

Так, в одном из секторов северяне обнаружили яму под могилу, которая была ничем не огорожена.

- Есть риск провалиться, - пишут жители города в соцсетях.

Напомним: в Кировске собираются построить мост через реку Белая. Переправа появится на автодороге в районе городского кладбища.

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