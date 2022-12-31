Северяне рискуют провалиться в могилу на кладбище в Заполярном

На кладбище в Заполярном обнаружили опасную яму. Фото: vk.com/murmanskgroup
Жители Заполярного сообщают, что на местном кладбище может быть небезопасно.
Так, в одном из секторов северяне обнаружили яму под могилу, которая была ничем не огорожена.
- Есть риск провалиться, - пишут жители города в соцсетях.
Напомним: в Кировске собираются построить мост через реку Белая. Переправа появится на автодороге в районе городского кладбища.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru