В ОСК не стали комментировать информацию о ремонте «Адмирала Кузнецов» в Северодвинске

"Адмирал Кузнецов" проходит через масштабный ремонт и модернизацию. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В конце мая авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» встал в док 35 СРЗ на ремонт и модернизацию. В декабре началась операция по выводу авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» из сухого дока, которую прервали из-за пожара.

Как сообщил источник «КП»-Мурманск» на 35 СРЗ, после окончания всех процедур корабль могут направить в Северодвинск для дальнейшего ремонта. За комментарием наша редакция обратилась в ОСК.

- Информация не может быть предоставлена, поскольку относится к сведениям, составляющим служебную тайну в области обороны, - пояснили в ОСК.

Напомним: пожар на крейсере случился 22 декабря.

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