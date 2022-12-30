Один метр живой елки в Мурманске стоит тысячу рублей

Чаще всего северяне берут новогоднюю ель высотой 1,5 метра, реже – высотой от двух метров.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
На ярмарке «На Севере - тепло!», что открыта в центре Мурманска, торгуют живыми елочками. Метровое дерево будет стоить тысячу рублей, сообщили «АиФ-Мурманск» местные продавцы.
Чаще всего северяне берут новогоднюю ель высотой 1,5 метра, реже – высотой от двух метров.
Напомним: главный синоптик мурманского гидрометцентра рассказала о погоде в новогоднюю ночь.
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