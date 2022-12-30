Администрация Мурманска выдала Мурманской епархии разрешение на строительство религиозного объекта

Это земля в районе здания ФСБ и отеля Park Inn «Полярные Зори».
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин подписал постановление о выдаче Мурманской епархии разрешения условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства.
Церкви выделили участок на проспекте Ленина с кадастровой стоимостью почти 59 миллионов рублей. Это земля в районе здания ФСБ и отеля Park Inn «Полярные Зори».
Напомним: ранее в Мурманской епархии говорили о необходимости построить в столице Заполярья кафедральный собор. Предварительно, для него выбирали место на территории бывшего парка аттракционов на улице Капитана Буркова. Его строительство поддержал патриарх Кирилл.
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