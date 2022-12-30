В Мурманске рядом с Ледовым озером водитель Great Wall сбил человека

Водитель Great Wall сбил пешехода на Кольском проспекте, 80. Фото: @groupmurmansk

В Мурманске на пешеходном переходе рядом с остановкой «Озеро Ледовое» под колеса авто попал человек. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

- Около 16.20 30 декабря водитель Great Wall сбил пешехода на Кольском проспекте, 80. Обстоятельства аварии устанавливаются, - сообщили «КП»-Мурманск» в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области.

В соцсетях сообщают, что пострадавшей помог мурманчанин Сергей Гуляев - он оказал первую медицинскую помощь, а потом передал пешехода врачам «скорой». По неподтвержденным данным, пострадавшая - 15-летняя северянка.

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