1 января в Мурманске пройдет забег памяти Илии Муромца

Мурманская епархия приглашает северян по-особенному встретить 2023 год. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманская епархия приглашает северян по-особенному встретить 2023 год. 1 января в Мурманске пройдет забег памяти святого воина преподобного Илии Муромца.

Старт будет дан от храма Спас на Водах, участники добегут до церкви святого преподобного Трифона Печенгского на улице Траловой, потом состоится тренировка, молебен и чаепитие.

Все желающие присоединиться могут позвонить по телефону +7-921-287-98-29. Фото: vk.com/mmeparh

Все желающие присоединиться могут позвонить по телефону +7-921-287-98-29.

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