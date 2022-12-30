В Мурманске мужчина попросил девочку сфотографировать его и показал свой половой орган

Приговор еще не вступил в законную силу. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Мурманске вынесли приговор мужчине, который показал девочке свой половой орган.

- В марте этого года, будучи за рулем, он привлек внимание проходившего ребенка. Злоумышленник передал девочке мобильный телефон, попросив сфотографировать его. Когда та согласилась, мурманчанин оголил свой половой орган и показал его несовершеннолетней, - сообщает пресс-служба Первомайского районного суда.

Хоть мужчина свою вину в совершении преступления не признал, его виновность доказали. Ему назначено 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год.

Приговор еще не вступил в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru