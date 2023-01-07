Таунхаусы в Мурманске продают по цене пятикомнатных квартир

Таунхаунсы - редкий вид жилья для Мурманской области. Фото: Игорь ИВАНКО

Таунхаунсы - редкий вид жилья для Мурманской области. Предложений по их продаже - единицы.

Так, сайты бесплатных объявлений предлагают купить такие дома на улицах Огни Мурманска и Старостина в Мурманске. Самая низкая цена - 7,9 миллиона рублей, максимальная - 18,4 миллиона рублей.

Напомним: стала известна стоимость самой дорогой квартиры в Мурманской области.

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