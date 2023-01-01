В 2023 году Мурманск заключит два концессионных соглашения

В 2023 году администрация Мурманска планирует заключить два концессионных соглашения. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В 2023 году администрация Мурманска планирует заключить два концессионных соглашения. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Так, первое соглашение коснется строительства в городе физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Старостина.

- Объект предназначен для проведения круглогодичного учебно-тренировочного процесса и соревнований местного, регионального и всероссийского уровня по художественной гимнастике, мини-футболу, баскетболу, волейболу, паддл-теннису, кёрлингу, бальным и спортивным танцам и другим видам спорта, а также для занятий, - говорится в документе.

Построить его планирую до 2025 года, стоимость двухэтажного объекта площадью в 7500 квадратных метров оценили в 818 миллионов рублей.

Второе соглашение будет заключено по модернизации наружного освещения в Мурманске.

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