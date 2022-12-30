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НовостиПолитика30 декабря 2022 14:59

Военнослужащий Северного флота рассказал о храбрости и мужестве участников спецоперации

Свое подразделение «Колдун» он называет героическим
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
99% сил противника, которые пытались на нас наступать, были уничтожены. Фото: скрин видео vk.com/opershtab_murman

99% сил противника, которые пытались на нас наступать, были уничтожены. Фото: скрин видео vk.com/opershtab_murman

Военнослужащий Северного флота рассказал о мужестве и самоотверженности своих боевых товарищей, который находятся на спецоперации.

Расчеты самоходных гаубиц 2С3 «Акация» арктического соединения Северного флота успешно выполняют боевые задачи на южном участке.

- 99 процентов сил противника, которые пытались на нас наступать, были уничтожены, – отметил участник СВО.

Военнослужащий называет свое подразделение «Колдун» героическим. Он отметил, что награжден весь личный состав.

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