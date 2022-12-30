Модернизацию уличного освещения в Мурманске оценили в 2 миллиарда рублей

Процесс займет 20 лет и потребует вложений в размере двух миллиардов рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Администрация Мурманска опубликовала постановление о концессионных соглашениях, которые планируется заключить в 2023 году.

Один из таких проектов - модернизация наружного освещения в городе. Процесс займет 20 лет и потребует вложений в размере двух миллиардов рублей.

- Планируется заменить и установить 8 289 опор наружного освещения; 13 160 светильников, 376 панелей наружного освещения, 331 578 погонных метров воздушных линий наружного освещения, 47 880 погонных метров кабеля, 5 483 погонных метров тросовых подвесов, 10 комплексов архитектурно-художественной подсветки, - говорится в документе.

Напомним: в Мурманской области станет освещеннее один из участков дорожной сети. Положительное заключение Главгосэкспертизы России получил проект работ на 17-километровой дороге, ведущей от трассы «Кола» к аэропорту Мурманска.

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