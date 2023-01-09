Мурманск вошел в число самых тревожных городов за 2022 год

За последние годы у россиян хватало поводов для переживаний.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
За последние годы у россиян хватало поводов для переживаний. Взять хотя бы 2020 год с его пандемией. Эксперты сервиса «Профи» составили список самых тревожных городов страны. В топ-3 вошли Курск, Вологда и Мурманск.
Одним из главных критериев оценки уровня тревожности разных городов стал количество их обращений к психологам - у северян необходимости в услугах таких специалистов выросла. Так, мурманчане стали обращаться к психологам на 79% чаще.
Напомним: психолог из Мурманска рассказала, как справлять с переживаниями из-за событий в стране и мире.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru