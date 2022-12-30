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НовостиЗвезды30 декабря 2022 12:13

Экспонаты постоянной выставки Мурманского художественного музея получили профессиональный аудиогид

Виртуальные лекции можно прослушать на платформе «Артефакт» и в здании музея
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Аудиогиды записаны на русском и английском языках. Фото: gov-murman.ru/

Аудиогиды записаны на русском и английском языках. Фото: gov-murman.ru/

Мурманский областной художественный музей обзавелся профессиональным аудиогидом. Послушать информацию можно об экспонатах постоянной выставки «Отечественное изобразительное искусство XVII–ХХI веков», которые размещены на музейной платформе «Артефакт».

Аудиогиды записаны на русском и английском языках, произведена профессиональная редактура и перевод текстов.

- Их можно прослушать как в приложении и на сайте «Артефакта», так и в здании музея – для этого нужно воспользоваться QR-кодом, который находится под картинами, - сообщили в минкульте Мурманской области.

Напомним: Историко-краеведческий музей Полярного стал лучшим в Мурманской области.

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