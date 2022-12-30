Экспонаты постоянной выставки Мурманского художественного музея получили профессиональный аудиогид

Аудиогиды записаны на русском и английском языках. Фото: gov-murman.ru/

Мурманский областной художественный музей обзавелся профессиональным аудиогидом. Послушать информацию можно об экспонатах постоянной выставки «Отечественное изобразительное искусство XVII–ХХI веков», которые размещены на музейной платформе «Артефакт».

Аудиогиды записаны на русском и английском языках, произведена профессиональная редактура и перевод текстов.

- Их можно прослушать как в приложении и на сайте «Артефакта», так и в здании музея – для этого нужно воспользоваться QR-кодом, который находится под картинами, - сообщили в минкульте Мурманской области.

Напомним: Историко-краеведческий музей Полярного стал лучшим в Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru