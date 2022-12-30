Экспонаты постоянной выставки Мурманского художественного музея получили профессиональный аудиогид

Аудиогиды записаны на русском и английском языках. Фото: gov-murman.ru/
Мурманский областной художественный музей обзавелся профессиональным аудиогидом. Послушать информацию можно об экспонатах постоянной выставки «Отечественное изобразительное искусство XVII–ХХI веков», которые размещены на музейной платформе «Артефакт».
Аудиогиды записаны на русском и английском языках, произведена профессиональная редактура и перевод текстов.
- Их можно прослушать как в приложении и на сайте «Артефакта», так и в здании музея – для этого нужно воспользоваться QR-кодом, который находится под картинами, - сообщили в минкульте Мурманской области.
Напомним: Историко-краеведческий музей Полярного стал лучшим в Мурманской области.
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