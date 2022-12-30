Жителей Мурманской области предупреждают об ухудшении погоды под Новый год

Под Новый год погода в Мурманской области испортится. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Под Новый год погода в Мурманской области испортится. В МЧС региона предупреждают, что 31 декабря ожидается сильный ветер и метель.

Стоит соблюдать осторожность на улице, не ходить вблизи зданий, шатких строений, слабо укрепленных конструкций и по возможности воздержаться от дальних поездок на личном авто.

Напомним: главный синоптик мурманского гидрометцентра рассказала о погоде в новогоднюю ночь.

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