Средняя рыночная стоимость квадратного метра в Мурманске составляет 92 179 рублей

К концу года в Мурманской области утвердили новую среднюю рыночную стоимость квадратного метра. Фото: Антон ЗАБИРОВ

К концу года в Мурманской области утвердили новую среднюю рыночную стоимость квадратного метра.

В Мурманске она составляет 92 179 рублей, удорожания не произошло. И это не самый высокий показатель. Так, в Териберке «квадрат» составляет 106,9 тысячи рублей.

В Полярных Зорях произошел существенный рост - до 55 172 рублей.

В Апатитах показатель равен 38815 рублей, в Кировске - 63455 рублей, в Мончегорске - 40701 рубль, в Оленегорске - 33500 рублей, в Полярных Зорях - 55172 рубля, в Печенгском округе - 24 341 рублю, в Ковдорском округе - 14892 рубля, в Североморске - 67823 рубля, в ЗАТО Александровск - 25233 рубля.

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