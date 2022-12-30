В Мончегорске после обновления открылась общественная баня

Жители, присутствующие на открытии, остались довольны. Фото: vk.com/v_sadchikov

В Мончегорске 30 декабря открыла двери обновленная общественная баня. Это стало хорошим подарком горожанам к Новому году.

- Работа проделана колоссальная и непростая, но справились. Новый банно-оздоровительный комплекс встречает гостей. Северяне, присутствующие на открытии, остались довольны, - отметил глава администрации города Виктор Садчиков.

Сейчас прорабатывается вопрос по льготам, после Нового года власти сообщат о порядке их предоставления.

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