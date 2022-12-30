В Оленегорске и Ковдоре делают тактические носилки для участников СВО

В Оленегорске создают тактические носилки для участников спецоперации. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Оленегорске создают тактические носилки для участников спецоперации. Производство наладил местный общественный деятель Илья Шопов вместе с городскими активистами, сообщает оперштаб региона.

Такие приспособления позволяют переносить раненых бойцов, проводить эвакуацию военнослужащих со второго и третьего этажей, из подвалов.

Тактические носилки по мере готовности отправляют на передовую. Также подобное производство налажено в Ковдоре.

Напомним: глава Печенгского округа доставил гуманитарный груз и подарки бойцам СВО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске двое предприимчивых мужчин незаконно ставили алкоголикам капельницы. Также северяне продавали своим пациентам снотворное без рецепта (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru