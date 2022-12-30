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НовостиПолитика30 декабря 2022 13:02

В Оленегорске и Ковдоре делают тактические носилки для участников СВО

Они позволяют переносить раненых бойцов
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
В Оленегорске создают тактические носилки для участников спецоперации.

В Оленегорске создают тактические носилки для участников спецоперации.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Оленегорске создают тактические носилки для участников спецоперации. Производство наладил местный общественный деятель Илья Шопов вместе с городскими активистами, сообщает оперштаб региона.

Такие приспособления позволяют переносить раненых бойцов, проводить эвакуацию военнослужащих со второго и третьего этажей, из подвалов.

Тактические носилки по мере готовности отправляют на передовую. Также подобное производство налажено в Ковдоре.

Напомним: глава Печенгского округа доставил гуманитарный груз и подарки бойцам СВО.

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