В Мончегорске сгорели два автомобиля на проспекте Металлургов

Причина пожара устанавливается. Фото: vk.com/mchs_murmansk

Ночью 30 декабря в Мончегорске вспыхнули два автомобиля на проспекте Металлургов, 27. Сообщение о возгорании поступило в МЧС региона в 03.06.

- Огонь повредил моторные отсеки и салоны двух автомобилей на общей площади 3 квадратных метра, - уточнили в ведомстве.

Пожар потушили спустя 15 минут. На месте происшествия работали 9 спасателей, 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

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