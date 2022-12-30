2 января погода успокоится - осадков станет меньше, ветер ослабеет, температура воздуха понизится. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Главный синоптик мурманского гидрометцентра Елена Сиеккинен рассказала, порадует ли жителей Мурманской области погода в новогоднюю ночь.

Так, 31 декабря и 1 января регион будет под влиянием циклонической депрессии, расположенной над Северной Атлантикой. В регионе ожидаются обильные снегопады, потепление и усиление ветра.

- В главную ночь года больше всего снега выпадет на юге Кольского полуострова. В остальных частях области тоже ожидаются осадки, но более умеренные. 31 декабря будет ветрено - порывы до 18 метров в секунду, поэтому по ощущениям на улице будет холодно, несмотря на показания термометра. Температура воздуха в Мурманске ночью 31 декабря составит -1-3 градуса, а по области -4-5 градусов, - сообщила «КП»-Мурманск» Елена Сиеккинен.

2 января погода успокоится - осадков станет меньше, ветер ослабеет, температура воздуха понизится.

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