Как отметить Новый год и не навредить здоровью – советы специалистов по медицинской профилактике

Пусть новогодняя ночь станет началом чего-то светлого, доброго и радостного! Фото: Антон ЗАБИРОВ

Новый год – волшебный праздник! Но как не омрачить его и не навредить здоровью алкоголем и перееданием?

Нужно помнить, что спиртные напитки наносят значительный вред организму и безопасных доз алкоголя не существует. Поэтому новогодние праздники необходимо планировать с учетом возможностей своего здоровья.

Для того чтобы избежать тяжелых последствий в длинные выходные, специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики рекомендуют накануне новогодней ночи отдохнуть и выспаться, так как беспокойство и тревожность провоцируют употребление больших доз алкоголя.

В новогоднюю ночь:

- запланируйте праздничную программу, а не только застолье, и помните, что главное на празднике - это общение;

- употребляйте только качественные продукты и напитки;

- не пейте алкогольные напитки натощак и не смешивайте разные спиртные напитки, лучше приготовьте безалкогольные коктейли;

- ешьте больше овощей и фруктов, рыбу, нежирное мясо, ограничьте употребление жирного и сладкого;

- контролируйте свое состояние, ведь необязательно выпивать полностью налитый бокал, подумайте, как вы будете себя чувствовать утром после большого количества съеденного и выпитого;

- не покупайте сладкие газированные напитки, в том числе детское шампанское - ничего, кроме вреда, они не принесут; поставьте на стол кувшины с питьевой водой, соком, компотом или морсом.

Чтобы праздничные дни не омрачились ухудшением вашего здоровья, спланируйте свои выходные так, чтобы провести их с пользой. Старайтесь набраться новых впечатлений: покатайтесь на лыжах, коньках, санках и «ватрушках» с горки, посетите интересные места, встречайтесь с родственниками и интересными людьми, займитесь любимым хобби, найдите людей с такими же увлечениями, пообщайтесь с детьми и внуками, друзьями. Внесите в план праздничных выходных мероприятия, на которые в будни не хватало времени – посетите мастер-класс по живописи, побалуйте себя спа-процедурами, массажем, сходите в театр, на концерт или просто погуляйте по зимнему парку или лесу.

Пусть новогодняя ночь станет началом чего-то светлого, доброго и радостного!

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