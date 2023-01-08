Стало известно, сколько стоит самая дешевая квартира в Мурманской области

В 2022 году рынок недвижимости в Мурманской области лихорадило. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В 2022 году рынок недвижимости в Мурманской области лихорадило. Так, в первом полугодии Центробанк поднял ключевую ставку до 20%, и покупка квартир в Заполярье почти встала на паузу, и стал приходить в себя только ближе к зиме.

«КП»-Мурманск» изучила сайты с бесплатными объявлениями и нашла самую дешевую квартиру в Заполярье. Находится она в Оленегорске, за 36 квадратных метров продавец просит 200 тысяч рублей. Фотографиями жилья владелец не поделился, но отметил, что нужен косметический ремонт.

Напомним: самая дорогая квартира в области стоит 30 миллионов рублей.

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