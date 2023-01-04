Стало известно, сколько стоит самая дорогая квартира в Мурманской области

В первом полугодии 2022 Центробанк поднял ключевую ставку до 20%. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В 2022 году рынок недвижимости в Мурманской области лихорадило. Так, в первом полугодии Центробанк поднял ключевую ставку до 20%, и покупка квартир в Заполярье почти встала на паузу, и стал приходить в себя только ближе к зиме.

«КП»-Мурманск» изучила сайты с бесплатными объявлениями и нашла самую дорогую квартиру в Заполярье. Находится она в Мурманске в элитном комплексе. За шестикомнатную квартиру общей площадью 149 квадратных метров продавец просит 30 миллионов рублей. Покупателей завлекают прекрасным видом на город, но в объявлении говорится, что необходим косметический ремонт помещений. Напомним: под программу «Свой дом в Арктике» разрабатывают бесплатную ипотеку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru