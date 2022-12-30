В Мурманске на улице Пушкинской ограничат движение транспорта

В Мурманске будет ограничено движение транспорта по улице Пушкинской. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Мурманске будет ограничено движение транспорта по улице Пушкинской.

Как сообщает администрация города, временные ограничения движения, остановки и стоянки автомобилей, за исключением имеющих спецпропуска, будут действовать от проезда Николая Кононова до дома №3 по улице Пушкинской с 00.00 до 19.00 2 января 2023 года.

Напомним: в Мурманске на праздник Крещения ограничат движение транспорта.

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