В Мурманске на улице Пушкинской ограничат движение транспорта

В Мурманске будет ограничено движение транспорта по улице Пушкинской.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Мурманске будет ограничено движение транспорта по улице Пушкинской.
Как сообщает администрация города, временные ограничения движения, остановки и стоянки автомобилей, за исключением имеющих спецпропуска, будут действовать от проезда Николая Кононова до дома №3 по улице Пушкинской с 00.00 до 19.00 2 января 2023 года.
Напомним: в Мурманске на праздник Крещения ограничат движение транспорта.
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